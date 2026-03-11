休暇日数が不足することを認識したうえで、109日間の世界一周旅行をして14日間欠勤したなどとして、群馬県職員が停職3か月の懲戒処分を受けました。10日付で停職3か月の懲戒処分を受けたのは、群馬県の県土整備部の男性職員（63）です。県によりますと、男性職員は休暇日数が不足することを認識したうえで109日間の世界一周クルーズ旅行に参加し、14日間欠勤したということです。このクルーズ船は去年8月19日に横浜を出航し、東南