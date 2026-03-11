震災から15年。地震、津波、爆発を経験した福島第一原発はどのような歩みを進めてきたのか。燃料デブリの取り出し作業はどの程度進んだのでしょうか？【地図で見る】全国の原発とその稼働状況（2026年3月11日時点）福島第一原発「核燃料デブリ」の総量880トンテレビユー福島渡邊文嘉キャスター：福島県・大熊町にある、東京電力福島第一原発に来ています。私がいま立っているのは、事故を起こした原子炉建屋から約100メート