富山県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は、おととい時点で162.8円と先週より3円値上がりしました。来週分は一気に25円前後上昇する可能性があるとしています。おととい時点の、県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は162.8円で、先週より3円値上がりました。値上がりは5週連続で、160円を超えるのは去年12月以来およそ3か月ぶりです。原油価格はイラン情勢の緊迫化を受けて上