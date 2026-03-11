今月7日、富山市の国道8号の交差点で親子2人が死亡した事故の続報です。逮捕された男は警察の調べに対し「会社への出勤途中だった」と供述していることが、捜査関係者への取材でわかりました。今月7日の早朝、富山市八町の国道8号の交差点で、乗用車と軽乗用車が衝突した事故では、軽乗用車に乗っていた富山市布目の38歳の女性と中学2年生の息子が死亡しました。乗用車を運転していた舟橋村舟橋の会社員、杉林 凌容疑者（26）は、