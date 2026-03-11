中東情勢の緊迫化で、原油価格が上昇していることを受け、高市首相は11日夜、来週16日にも石油備蓄を放出すると表明しました。高市首相「世界でも中東依存度が突出して高く、大きな影響を受ける我が国において万が一にもガソリンなどの石油製品の供給に支障が生じないようにG7各国や国際エネルギー機関とも連携をしながら我が国の石油備蓄を活用する方針でございます」ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことにより原油価格が上昇し、