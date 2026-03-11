富山市の国道8号の交差点で親子2人が死亡した今回の事故では、容疑者の車が時速140キロ以上を出していたとみられています。現場となった国道の法定速度との差が事故にどのように影響したのか検証しました。普通乗用車が赤信号を無視して交差点に入り、軽乗用車と衝突した今回の事故。大破した車が衝撃の大きさを物語ります。捜査関係者によりますと、交差点に進入したとき、普通乗用車の速度は時速140キロ以上だったとみられていま