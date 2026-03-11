【台北＝園田将嗣】東日本大震災から１５年となった１１日、台湾の頼清徳（ライチンドォー）総統は、日本と台湾が災害で相互に助け合ってきたと振り返り、「今後も防災や社会的強靱（きょうじん）性などで連携し、共に困難を乗り越え、互いにとって重要なパートナーであり続けたい」と、日本語でＸ（旧ツイッター）に投稿した。頼氏はこの日、フェイスブックにも「私たちは命を落とした友人をしのび、災害から教訓を学ぶ」と投