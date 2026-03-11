東日本大震災から15年。未来へと歩みを続ける岩手県の三陸鉄道から、青井実キャスターが中継でお伝えします。三陸鉄道の島越駅は、日が暮れてだいぶ暗くなりました。海側には高くそびえる堤防がうっすらと見えるぐらいです。この辺りはかつて民家、そして商店が立ち並ぶにぎやかな場所でした。東日本大震災の前、夏になると多くの海水浴客でにぎわっていて、当時の島越駅は青い屋根のシンボルで立っていたそうです。ただ、港に程近