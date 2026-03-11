第13回「全音楽界による音楽会3.11チャリティコンサート」が11日、東京・サントリーホールで開催された。同コンサートは震災直後の11年4月、ジャンルを越えた有志によりスタート。震災から15年の節目を迎え今年、コロナにより開催できなかった年もあるが、13回目を迎えた。集まった寄付金は公益社団法人3.11震災孤児遺児文化・スポーツ支援機構（3.11塾）を通じ支援にあてられている。これまで251人をサポートしてきた代表理事で作