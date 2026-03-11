わんこは可愛いですが、犬好きを極めるとわんこが使う全てのものが愛おしく感じます。 洗濯したちーちゃんの洋服をみると、なんともいえない気持ちになります。こんな小さくてかわいのを着ているかと思うと愛おしさがわくんですよね。 さて、ちーちゃんですが、最近は自律神経やらも整いだして、徘徊の頻度も減り、日中の活動時間は長くなってきました。また引き続きご報告漫画をアップしていきます。 寒くなったり