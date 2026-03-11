現地時間10日に行われたプールB、1次ラウンドのアメリカvsイタリアの試合にて、アメリカがイタリアに6−8で敗れる波乱が起きた。これによりアメリカは3勝1敗で1次ラウンドを終了。明日行われるメキシコとイタリアの結果次第では、1次ラウンド敗退の可能性が出てきている。今回の結果を受け、プールBの順位はイタリアが3勝無敗で首位、アメリカが次いで3勝1敗、メキシコが2勝1敗となっている。明日のプールB最終戦イタリアvsメキシ