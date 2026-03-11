第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドのプールB、アメリカ代表とイタリア代表の試合が行われ、イタリア代表が8−6で勝利した。今大会優勝候補のアメリカに勝利したことで、イタリア国内、および世界各国で大きな話題となっている。序盤からまさかの展開だった。2回にカイル・ティール（ホワイトソックス）とサム・アントナッチ（ホワイトソックス傘下マイナー）の本塁打でイタリアが3−0とリードすると、4回