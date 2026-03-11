県議会が開会し、3月2日に就任した平田知事が「県政刷新のため率先して行動していく」と所信を述べました。 新年度の当初予算案は総額約7089億6300万円の骨格予算となっています。 就任後、初めての県議会に臨んだ平田知事。 （平田知事） 「長崎県を前に進め、未来への希望をつくっていくため、私の全身全霊をささげ、県政運営を進めていく」 施策を展開する上で地域経済の基盤をつくる、地域を残していく、未来を