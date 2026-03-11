子どもたちが思い出をユニークに詠んだ一句が集まりました。その中から選ばれた最優秀と優秀句のお披露目会がきょう、山口市で行われました。第一生命保険が毎年行っている「小中高思い出川柳コンクール」、今年度は県内294の小・中・高校から7962の作品が寄せられました。その中から小学生の部、中高生の部でそれぞれ最優秀と優秀句が選ばれました。小学生の部の最優秀句美祢市の小学6年豊田朋希さんの作品です。（豊