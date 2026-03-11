下松市で長年河川の清掃や環境美化活動に取り組む団体が、山口放送みらい財団から河川愛護のモデル地区に指定されました。河川愛護モデル地区に指定されたのは、下松市の「末武川を愛する会」です。交付式では、大谷晃会長に指定書と活動助成金10万円の目録などが贈られました。「末武川を愛する会」は末武川の周辺にある22の自治会で組織されていて1972年から54年にわたって活動を続けています。会では、末武川周辺の草刈りやゴミ