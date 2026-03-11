東日本大震災からきょうで15年各地で追悼の祈りが捧げられました。県内でもきょう、東日本大震災が発生した午後2時46分にあわせて追悼行事が行われました。周南市の徳応寺では、地震が発生した時刻にあわせて市民が集まりひとりひとりが鐘をつき、追悼の祈りを捧げました。（参加者）「（当時）中学生だったが、あの時の恐ろしさは今でも映像ですけど忘れられなくて、あの時の思いを引き継いでいかないといけないし、忘れてはいけ