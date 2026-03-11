再生医療事業を展開する帝人のグループ会社＝帝人リジェネットが帝人岩国事業所内に新たに製造拠点を整備しました。2023年に設立された帝人のグループ会社＝帝人リジェネットでは2024年から千葉県柏市と岩国市を拠点に再生医療等製品の開発・製造などを行っています。このほど、生産性向上などを目的とした岩国ファクトリーの拡張工事が終わりきょう関係者や報道陣に公開されました。帝人岩国事業所内にある岩国