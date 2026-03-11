高市政権が目指す飲食料品の2年間消費税率ゼロについて県は、実現した場合、単年60億円程度の減収につながるとの見通しを示しました。東日本大震災から15年のきょう（11日）、県議会冒頭では犠牲者に対し黙とうが捧げられました。一般質問では、高市政権が掲げる「飲食料品消費税ゼロ」について、県の財政への影響が質されました。（大川真一総務部長）「現時点において、単年度で約60億円の減収が見込まれるが、消費税減税につい