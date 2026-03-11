畜産王国、鹿児島を揺るがす、この問題からです。指宿市の水迫畜産が別の牛肉を「黒毛和牛」として販売していた問題です。牛肉は、ふるさと納税の返礼品にもなっていて鹿児島市や指宿市など4つの市が11日、水迫畜産への立ち入り調査を行いました。11日朝、水迫畜産に立ち入り調査を行ったのは、鹿児島市と指宿市、南九州市、そして姶良市の職員です。水迫畜産の関係者から聞き取りを行い、ふるさと納税の返礼品として出された