歌舞伎俳優の８代目尾上菊五郎が１１日、都内で行われた歌舞伎座「四月大歌舞伎」（４月２〜２７日）、「團菊祭五月大歌舞伎」（５月３〜２７日）の取材会に出席した。昨年３月に神田明神で襲名披露お練りをしてから１年。記者から「菊五郎さんと呼ばれることに慣れましたか？」と尋ねられ「まだまだ時間がかかると思います」と苦笑。それでも歌舞伎座をはじめ、各地の劇場で歓迎され「皆さんにお祝いをしていただいて、温かい