◆春季教育リーグロッテ２―８巨人（１１日・ロッテ浦和）巨人の３年目・又木鉄平投手（２７）が先発で登板し、４回１安打無失点、６奪三振の好投を見せた。初回、先頭に死球を与えたが、その後は修正。テンポ良く６６球で投げ切った。「３人で終われたのが１イニングしかなかったので、そこはもっと詰めていきたい」。この日、唯一許した安打は右打者。「対左よりも対右にずっと打たれている。そこが課題なので、右の内に投