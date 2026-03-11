「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が10日放送の「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。結婚当初に自宅に落書きされるなどの嫌がらせに遭っていたことを明かした。2011年に23歳で結婚した綾菜。当時“45歳婚”と話題になったが、世間の激しいバッシングにさらされることになった。自宅マンションのエントランスにスプレーで落書きをされたり、いたずら電話がかかってきたりと