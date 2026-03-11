◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１１日・みずほペイペイ）巨人のリチャード内野手が「７番・一塁」で先発出場。４回の守備から途中交代した。２回無死一、三塁では左手付近に死球。４回１死一塁では同じ大津の前に空振り三振に倒れた。直後の守備からリチャードに代わり二塁に浦田、二塁の門脇が三塁、三塁のダルベックが一塁に回った。リチャードはオープン戦８試合の出場で１６打数１安打、打率６分３厘となっている