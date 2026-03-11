「オープン戦、ソフトバンク−巨人」（１１日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手がオープン戦１号本塁打を放った。二回２死一、二塁。フルカウントから巨人２番手・松浦の１４６キロ直球をはじき返すと、打球は右中間のホームランテラスに飛び込む３ランとなった。山川は「いい感覚かどうかはわかりませんが、しっかりスイングができたという段階。ホームランが出て良かったですが、大事なことはいい感覚