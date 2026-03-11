訪日観光客が驚く“ニッポンの姿”って何だ？スポーツ報知が３月のある日、大阪・道頓堀を散策する外国人にインタビュー。インドから来た学生は、日本人の優しさと、意外なレストランチェーンに感激したと教えてくれた。デリーの名門、ジャワハルラール・ネルー大で日本語を専攻しているラリットさん。完璧な敬語表現の日本語を操るが「実は初めての日本です」とのこと。ところが入国早々の“やらかし”で頭を抱えたという。