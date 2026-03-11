ＳＮＳで知り合った人物から暗号資産の投資話を持ち掛けられ、三重県に住む40代の男性が暗号資産およそ3400万円相当をだまし取られました。 警察によりますと、三重県に住む男性は今年1月、投資で儲かっているという内容をＸ上で投稿しているアカウントに自分からダイレクトメッセージを送りました。 やり取りするうちに、「特定の暗号資産を購入して運用すれば利益が上がる」などと暗号資産への投資を勧められ