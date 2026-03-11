岐阜市の60代の男性が実在する著名なアナリストを騙る人物らから嘘の投資話をもちかけられ、現金や金の延べ棒など約1億円相当をだましとられる被害がありました。 警察によりますと、2025年11月、岐阜市に住む60代の男性が、インターネット上のポータルサイトの掲示板に「株のいい取引がある」などと書かれたコメントを見つけ、記載されていたＵＲＬからＬＩＮＥのグループに入りました。 グル}