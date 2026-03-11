11日の九州北部は高気圧に覆われてよく晴れました。最低気温は内陸部や山沿いなどで氷点下となり、最高気温は各地14℃前後と、一日の気温差が大きくなりました。12日は日中、晴れますが、夜は上空に寒気が流れ込む影響で大気の状態が不安定になり、北岸から雲が広がり、局地的ににわか雨や雷雨となる可能性があります。最低気温は広い範囲で4℃前後、内陸の下がる所は1℃前後、最高気温は各地15℃前後で、引き続き気温差が大きいで