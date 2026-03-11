美容クリエイター・ふくれながプロデュースするコスメブランド「CipiCipi（シピシピ）」から、待望の新作ベースアイテム「シピシピフィルムモイストベース」が登場。さらに人気リップ「シピシピデューイフィルムティントR」の限定色「102さくらクリーム」や、「＆be」とのコラボセットも同日発売されます。ツヤ肌メイクを叶える下地や春らしいピンクリップなど、今すぐ取り入れたい新作コスメ