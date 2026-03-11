訪日した米国のケロッグ元ウクライナ担当特使が11日、共同通信のインタビューに応じ、対イラン作戦を受けた原油価格高騰を踏まえ、トランプ大統領がロシアに対する石油関連制裁の緩和を検討しているとの見方を示した。（共同）