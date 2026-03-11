お笑いタレント・千原ジュニア（51）が11日までに更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演し、あのハリウッドスターを大笑いさせた芸人について語る場面があった。世界的な大女優エマ・ストーンの話題になると、ジュニアは「チャンス大城は『ラ・ラ・ランド』の後、インタビューに行ったことがあるからね」といい、共演者を驚かせる。「『5時に夢中!』が“Japanese famous comedian!”ってウソをついて。チャ