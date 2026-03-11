人には心を回復できる力がある――。そう話すのは、宗教2世の「さちんぬ」さん（sachinnu_manga）。幼少期から宗教の信仰を強制され、虐待を受けてきた彼女は若年性リウマチや離人症を抱えながらも、定時制高校を卒業。【漫画】宗教が何より優先される家で育ち…さちんぬさんが描く「宗教2世」の日常現在は、漫画などを通して宗教2世や虐待サバイバーの生きづらさを伝えている。暴力とネグレクトが日常だった“宗教2世の幼少期“さ