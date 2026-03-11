All About ニュース編集部では、2026年2月26日に全国の10〜60代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。今回の記事では、「群馬県の道の駅」を対象としたランキングを紹介します。身近な存在の道の駅は、安全で快適に道路を利用するために作られた施設です。「地域とともにつくる個性豊かなにぎわいの場」を基本コンセプトにし、休憩だけでなくグルメやレジャーも楽しめる施設として、全国で運営されて