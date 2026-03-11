国連のドゥジャリク事務総長報道官は3月10日、国連貿易開発会議（UNCTAD）が発表した最新の報告書を引用し、ホルムズ海峡が閉鎖された場合、世界のエネルギーと食糧市場が大きな打撃を受けると指摘しました。ドゥジャリク報道官は、UNCTADが10日に発表した最新の報告書がホルムズ海峡閉鎖の可能性による経済的影響を分析し、これが世界の貿易と発展に重大なリスクをもたらすとの見解を示したと述べました。また、「報告書によると