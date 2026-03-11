俳優の香里奈さんは3月11日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開し、東日本大震災を追悼しました。【写真】東日本大震災を追悼した香里奈「15年の月日がたつんですね」香里奈さんは「Pray for #311」と、発生から15年が経過した東日本大震災を追悼。併せて青空を見上げるソロショットも載せています。写っているのは横顔ですが、亡くなった人たちに思いをはせるような表情です。ファンからは「毎年ありがとうございます」