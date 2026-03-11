ブラックを基調に格上モデルのパーツを標準装備2026年2月14日、BMWはMINI「カントリーマン」の特別仕様車「Shadow Edition（シャドーエディション）」を発売しました。カントリーマンはデザイン性の高さや使い勝手の良いサイズ感で人気のモデルですが、Shadow Editionはどのような特別仕様車なのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが“ヤリスクロス級”の新たな「コンパクトSUV」です！ 画像を見る！カントリーマンは