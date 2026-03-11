佐賀北署は11日、佐賀市のの60代男性が交流サイト（SNS）を使ったロマンス投資詐欺に遭い、約4500万円相当の暗号資産をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年11月上旬から、被害者がインターネットを通じて日本人女性を名乗る人物と知り合った。SNSのメッセージでやりとりする中で、好意を抱いているかのようなメッセージを送られた。さらに「暗号資産取引を始めたところ、月に70万円くらい