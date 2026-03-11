開発事業者 2029年の出店を目指し交渉進める 静岡市への出店に向け、検討が進む会員制大型スーパー「コストコ」をめぐり、出店判断の期限を求める動きが出ています。 【写真を見る】「コストコ」誘致地権者組合が3月末までに出店の意向を示すよう求める 東名・日本平久能山スマートIC南側エリア=静岡市 早期の誘致に向け、地権者でつくる組合が3月末までに出店の意向を示すようコストコ側に求めていることが