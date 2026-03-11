地元を代表する企業が、行ったあってはならない不適正な表示。市民にも波紋が広がっています。11日指宿市を訪ねました。（男性）「地元としては恥ずかしいこと。鹿児島県自体に問題が出てくると思う地元というよりも」（女性）「ビックリして本当かな？という感じです。一生懸命していて、近くを通ったりしても従業員の人も車越しに挨拶してくれたりしていいですよ」不適正な表示があった牛肉は事業者や飲食店にも販売されてい