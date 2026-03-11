運送会社社長らと共謀 冷凍カツオ約78トンを盗み出す 焼津漁港を舞台にした冷凍カツオの窃盗事件で、窃盗の罪に問われた焼津市の水産加工会社の元役員の男に対し、静岡地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、焼津市の水産加工会社の元役員の男（48）です。判決によりますと、被告の男は2021年3月、焼津漁港の魚市場で、焼津市の運送会社の社長らと共謀して、冷凍カツオ約78トン、1244万円相当を数回