岩手県釜石市の追悼施設「釜石祈りのパーク」です。 【写真を見る】東日本大震災から15年 県内各地で命を守る訓練 震災を知らない世代へつなぐ教訓=静岡 津波の犠牲になった1003人の釜石市民の名前が刻まれた芳名板（ほうめいばん）が設置されていて、3月11日は多くの人が献花に訪れました。 東日本大震災の発生から2026年3月11日で15年。被災地の人たちの思い、そして震災の教訓をお伝えします。 2万人を超える死者・行