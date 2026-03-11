◇大相撲春場所4日目○美ノ海士（寄り倒し）安青錦● ○高安（寄り切り）琴桜● ○藤ノ川（はたき込み）豊昇龍●（2026年3月11日エディオンアリーナ大阪）大の里が休場し、横綱の看板が一つ欠けた4日目は、波乱の1日となった。まさに“荒れる春場所”である。綱獲りを狙う安青錦が序盤で早くも2敗目を喫した。率直に言って、この黒星は痛い。美ノ海が良い相撲を取ったことは間違いないが、大関もいつもの動きではな