東日本大震災から11日で15年。午後2時46分の地震発生時刻に合わせて、被災地では追悼の祈りが捧げられました。宮城・石巻市の石巻南浜津波復興祈念公園から、仙台放送・堤勇高アナウンサーが中継でお伝えします。震源に最も近かった石巻市。犠牲者の数は被災した自治体の中で最多です。慰霊碑には、市内で犠牲となった3705人の名前が刻まれています。11日は平日ですが、朝から多くの人が途切れることなく訪れ、大切な人に祈りを捧