松本洋平文部科学大臣は、週刊文春オンラインで女性との不倫が報じられたことについて国会で事実関係を問われ、「内容を見ておらず見た上で判断したい」と述べました。【映像】「事実なのか」問われた松本文科大臣の答え中道・泉衆議院議員「大臣に関する報道が出たと。このことについて事実なのか。そして事実だとしたら、この職務を続けられるのか。そしてまたみずから説明責任を果たすべきと考えますがいかがでしょうか」松本