東京・品川区でトレーラーが横転する事故があり、運転していた男性が病院に搬送されました。11日午後3時半ごろ、品川区八潮で、「バス停の前でコンテナ車が横転している」と110番通報がありました。走行中のトレーラーがカーブを曲がりきれずに横転したとみられ、運転していた40代の男性が腕に軽いけがをして搬送されました。現場は片側2車線の交差点付近で、現在もトレーラーが横転している1車線が規制されています。警視庁は、詳