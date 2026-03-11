歌舞伎俳優の市川團十郎（48）がブログを更新。「なんて日だ」と、長男・勸玄に驚いたことを明かし、反響を呼んでいる。【映像】麗禾と勸玄の2ショット（複数カット）SNSで、キッチンで仲良くクッキーを作る姿や、自宅で稽古に励む様子など、子どもたちとの日常を発信してきた團十郎。2月3日に更新したInstagramで節分イベントに親子で参加したことを報告し、和装の麗禾と勸玄を披露。「美男美女すぎる 立派になられましたね」