テレビ東京系「紙とさまぁ〜ず」が１０日に放送され、さまぁ〜ず・大竹一樹、三村マサカズが出演した。話題のゲストにアンケート（紙）を投げ、回答（紙）をもとにトークを繰り広げる。この日は、人気コスプレーヤー・えなこのアンケートを深掘りした。「これがないと生きていけないものは？」の質問に、えなこは「マネジャー」と回答。「住む家を決めてくれたり、口座管理をしてくれたり、恋人との喧嘩の仲裁に来てくれたり