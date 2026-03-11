【ロンドン＝市川大輔】国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１１日、加盟３２か国が過去最大となる合計４億バレルの石油備蓄の協調放出を行うことに、全会一致で合意したと発表した。米国やイスラエルによるイラン攻撃を受け、世界で懸念が強まる原油の供給不安に対処する狙いだ。日米欧やアジアなどの石油消費国が加盟するＩＥＡは２０２２年、ロシアによるウクライナ侵略に際して１億８０００万バレル超の協調放出を実施。このう