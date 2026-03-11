リンクをコピーする

欧州株軟調、東京市場からはムード暗転ECB利上げ観測が重石に 東京時間19:18現在 英ＦＴＳＥ100 10306.50（-105.74-1.02%） 独ＤＡＸ23657.16（-311.47-1.30%） 仏ＣＡＣ40 7966.38（-90.98-1.13%） スイスＳＭＩ 12903.64（-161.55-1.24%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:18現在 ダウ平均先物MAR 26月限47654.00（-91.00-0.19%） Ｓ＆Ｐ