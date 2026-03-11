中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月11日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は11日の記者会見で、日本が「慰安婦」被害者の真相究明や正義、賠償を求める権利を奪っているとして国連人権メカニズムが深刻な懸念を示したことについて、「慰安婦」の強制徴用を含む未解決の歴史問題を適切に処理するよう日本に求めた。郭氏は次のように述べた。「慰安婦」強制徴用は日本軍国主義が犯した重大な罪で